Ученые предлагают уменьшить скорость лайнеров, чтобы сократить выбросы CO2

16:16 2024-09-28
Ученые предлагают уменьшить скорость лайнеров, чтобы сократить выбросы CO2

По их данным, уменьшение скорости самолетов даже на 15 процентов позволит сократить выбросы углекислого газа на 5-7 процентов.

Ученые Кембриджского университета предлагают замедлить скорость авиаперелетов, чтобы снизить выбросы углекислого газа, сообщает ecopravda.ru.

По их данным, уменьшение скорости самолетов даже на 15 процентов позволит сократить выбросы CO2 на 5-7 процентов. Правда, при этом время полета увеличится. Скажем, трансантлантические рейсы будут длиться примерно на 50 минут дольше.

Эти меры представлены в докладе «Пять лет, чтобы наметить новое будущее авиации». Они включают ускоренную замену авиапарка, а также сокращение срока эксплуатации лайнеров с 30 до 15 лет.

Несмотря на вероятные неудобства для пассажиров (особенно на дальних маршрутах) ученые полагают, что сокращение времени ожидания в аэропортах позволит компенсировать удлинение полетов.

Однако такая реформа может вызвать беспокойство у тех, кто страдает аэрофобией, пишет издание.

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