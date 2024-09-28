Ученые предлагают уменьшить скорость лайнеров, чтобы сократить выбросы CO2

Ученые Кембриджского университета предлагают замедлить скорость авиаперелетов, чтобы снизить выбросы углекислого газа, сообщает ecopravda.ru.

По их данным, уменьшение скорости самолетов даже на 15 процентов позволит сократить выбросы CO2 на 5-7 процентов. Правда, при этом время полета увеличится. Скажем, трансантлантические рейсы будут длиться примерно на 50 минут дольше.

Эти меры представлены в докладе «Пять лет, чтобы наметить новое будущее авиации». Они включают ускоренную замену авиапарка, а также сокращение срока эксплуатации лайнеров с 30 до 15 лет.

Несмотря на вероятные неудобства для пассажиров (особенно на дальних маршрутах) ученые полагают, что сокращение времени ожидания в аэропортах позволит компенсировать удлинение полетов.

Однако такая реформа может вызвать беспокойство у тех, кто страдает аэрофобией, пишет издание.