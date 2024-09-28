Россиянка сделал укол ботоксом и заразилась ботулизмом

17:07 2024-09-28
Россиянка сделал укол ботоксом и заразилась ботулизмом

Жительница Махачкалы получила процедуру в Москве, оттуда полетела в Турцию, где ей стало очень плохо.

Жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после укола ботоксом в Москве, сообщает Газета.ру.

Как пишет издание, в одном из кабинетов бьюти-центра 58-летней Патимат предложили «топовый» препарат с практически мгновенным результатом. Женнщина после процедуры улетела в Турцию, и там ей стало тяжело дышать, глотать и передвигаться.

Патимат была вынуждена вернуться в Махачкалу, где ее состояние стабилизировали. Во время последующего обследования у женщины обнаружили передозировку токсином, а также повышенный уровень ботулотоксина.

Как уточняет Телеграм-канал Mash, «топовые» ампулы компании Refinex не зарегистрированы в России. СК возбудил уголовное дело, в бьюти-центре провели обыск и изъяли препараты.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
17:14

Инга Райтова

На аукцион в Германии выставлен 6-колесный пикап на базе Porsche 944

На аукцион в Германии выставлен 6-колесный пикап на базе Porsche 944

Свою жизнь автомобиль начал, как Porsche 944 в 1987 году, а потом его переоборудовали в легковой грузовик.
Инга Райтова
16:31

Инга Райтова

Белорусских маршрутчиков обяжут установить в автомобилях платежные терминалы

Белорусских маршрутчиков обяжут установить в автомобилях платежные терминалы

Такая норма начнет действовать в стране с 1-го ноября 2025-го года, решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Инга Райтова
16:24

Инга Райтова

Жители Могилева вышли на большой городской велопробег, посвященный закрытию сезона

Жители Могилева вышли на большой городской велопробег, посвященный закрытию сезона

В масштабном мероприятии приняли участие более 5 тысяч самых активных могилевчан.
Инга Райтова
16:16

Инга Райтова

Ученые предлагают уменьшить скорость лайнеров, чтобы сократить выбросы CO2

Ученые предлагают уменьшить скорость лайнеров, чтобы сократить выбросы CO2

По их данным, уменьшение скорости самолетов даже на 15 процентов позволит сократить выбросы углекислого газа на 5-7 процентов.
Инга Райтова
16:06

Инга Райтова

Разработку белков для лекарств доверили ИИ

Разработку белков для лекарств доверили ИИ

ИИ-модель EvoRank концентрируется на оптимизации функциональности белков для реальных целей.
Инга Райтова
15:33

Инга Райтова

Представители немецкой туриндустрии шантажируют коллег из Греции

Представители немецкой туриндустрии шантажируют коллег из Греции

Они выступили против дополнительных сборов для туристов, которые хочет ввести эта страна.