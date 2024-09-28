Россиянка сделал укол ботоксом и заразилась ботулизмом

Жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после укола ботоксом в Москве, сообщает Газета.ру.

Как пишет издание, в одном из кабинетов бьюти-центра 58-летней Патимат предложили «топовый» препарат с практически мгновенным результатом. Женнщина после процедуры улетела в Турцию, и там ей стало тяжело дышать, глотать и передвигаться.

Патимат была вынуждена вернуться в Махачкалу, где ее состояние стабилизировали. Во время последующего обследования у женщины обнаружили передозировку токсином, а также повышенный уровень ботулотоксина.

Как уточняет Телеграм-канал Mash, «топовые» ампулы компании Refinex не зарегистрированы в России. СК возбудил уголовное дело, в бьюти-центре провели обыск и изъяли препараты.