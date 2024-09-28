На аукцион в Германии выставлен 6-колесный пикап на базе Porsche 944

Пикап на базе Porsche 80-х годов выставлен на аукцион в Германии. Компания Porsche на рынок пикапов никогда не выходила, но на одном из заводов компании спортивную модель превратили в шестиколёсный пикап, сообщает quto.ru.

Свою жизнь автомобиль начал, как Porsche 944 в 1987 году. Затем его переоборудовали в шестиколёсный легковой грузовик.

На переоборудование потребовалось более 2,5 тысячи долларов. Шасси в ходе модернизации удлинили за счёт Audi 200 Turbo. Фары были взяты от 924 Carrera GT, а комплект колёс — от 993 Turbo. Грузовая часть сделана из алюминия, пол отделан деревом.

Автомобиль приводит в движение оригинальный 3,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель Porsche, его мощность 240 л.с. Он работает в паре с механической коробкой передач.