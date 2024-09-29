Американка стала богаче на 500 тысяч долларов из-за отмены отпуска

Жительница США выиграла 500 тысяч долларов в лотерею благодаря отмене семейной поездке на выходных, сообщает Michigan Lottery Connect.

Трейси Вербовски из города Кавкаулин, что в штат Мичигане, рассказала, что долго планировала поездку с семьей, однако эти планы сорвались.

«Я очень хотела небольшой отпуск, но мы в итоге остались дома и пошли ужинать в ресторан», — вспоминает женщина.

После ужина Трейси вспомнила, что у нее имеется несколько выигрышных билетов моментальной лотереи Detroit Lions на небольшие суммы. Вербовски решила зайти в ближайший супермаркет и обналичить их, чтобы купить новые.

Дома она стала проверять билеты и вскоре поняла, что разбогатела. Выигрыш одного из них составил полмиллиона долларов!