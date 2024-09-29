В Испании туристов обложили новыми строгими штрафами

18:38 2024-09-29
В Испании туристов обложили новыми строгими штрафами

Отдыхающим в Малаге нельзя прогуливаться в центре города топлесс, а также петь, кричать и кататься на велосипедах по пешеходным тротуарам.

В Испании ввели новые штрафы и предупреждения для туристов. Как уточняет monavista.ru, речь идет о Малаге, принявшей в 2023 году свыше 13 миллионов туристов.

Местные жители в связи с обилием путешественников возмутились и прошедшим летом проводили масштабные антитуристические кампании. Власти Малаги прислушались к требованиям активистов и внесли изменения в правила для отдыхающих.

Теперь туристам нельзя прогуливаться в центре города топлесс - в ином случае грозит штраф более 700 евро. 

Отдыхающих также призвали не кричать, не петь в период общественного отдыха. Запрещено и использование велосипедов и самокатов на пешеходных тротуарах. 

Инга Райтова
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