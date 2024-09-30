Rolls-Royce создал эксклюзивный автомобиль, вдохновившись лунным гало

18:45 2024-09-30
Rolls-Royce создал эксклюзивный автомобиль, вдохновившись лунным гало

Чтобы воспроизвести нужную цветовую схему на кузове авто, потребовался год экспериментов.

Эксклюзивная версия электрического купе Rolls-Royce Spectre посвящена лунному гало. Автомобиль окрашен семислойной краской, которая больше нигде и никогда не будет использоваться, а салон выполнен в оттенках Navy Blue, White и Peony Pink.

Как сообщает Мотор.ру, дизайнеров вдохновило на его создание не только оптическое явление, но и прошлогодний Phantom Syntopia.

Лунное гало - оптическое явление, возникающее из-за дисперсии света в ледяных кристаллах облаков. Оно выглядит как радужное кольцо.

Чтобы воспроизвести такую цветовую схему на кузове авто, потребовался год экспериментов. Формулу краски, базовое покрытие, выдержку между слоями долго подгоняли под единую концепцию. В итоге получилась семислойная эмаль, куда для блеска добавлены «чешуйки» из фторида магния и алюминия.

Таким было пожелание заказчика: он хотел «легкого и светлого» прочтения прошлогоднего Phantom Syntopia.

Салон электрокара премиум-класса оформлен в цветах Navy Blue, White и Peony Pink, которые напоминают оттенки лунного гало. К слову, краска Lunaflair зарезервирована лишь за этим автомобилем.

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