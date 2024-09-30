В Лондоне установят статую актеру Дэниэлу Калуя из кинофильма ужасов «Прочь»

19:22 2024-09-30
В Лондоне установят статую актеру Дэниэлу Калуя из кинофильма ужасов «Прочь»

Персонаж был определен голосованием, в котором приняли участие порядка 5 тысяч британских поклонников кино.

Организаторы знаменитой «Сцены на площади» в Лондоне заявили о пополнении коллекции статуй из разных фильмов. В октябре ее пополнит скульптура главного героя фильма ужасов «Прочь», которого сыграл Дэниэл Калуя, сообщает championat.com.

Персонаж был определен голосованием, в котором приняли участие порядка 5 тысяч британских поклонников кино. В итоге победителем оказался персонаж из популярного хоррора Джордана Пила, вышедшего на экраны в 2017 году. Фильм произвёл настоящий фурор у фанатов жанра.

Статуэтка будет выполнена в духе сцены, в которой персонаж кинофильма падает в метафизическую бездну под гипнозом.

Ранее в «Сценах на площади» установили статуи Гарри Поттера, Мэрри Поппинс, Бэтмена, Чудо-женщины, Железного трона из «Игры престолов».

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