В Лондоне установят статую актеру Дэниэлу Калуя из кинофильма ужасов «Прочь»

Организаторы знаменитой «Сцены на площади» в Лондоне заявили о пополнении коллекции статуй из разных фильмов. В октябре ее пополнит скульптура главного героя фильма ужасов «Прочь», которого сыграл Дэниэл Калуя, сообщает championat.com.

Персонаж был определен голосованием, в котором приняли участие порядка 5 тысяч британских поклонников кино. В итоге победителем оказался персонаж из популярного хоррора Джордана Пила, вышедшего на экраны в 2017 году. Фильм произвёл настоящий фурор у фанатов жанра.

Статуэтка будет выполнена в духе сцены, в которой персонаж кинофильма падает в метафизическую бездну под гипнозом.

Ранее в «Сценах на площади» установили статуи Гарри Поттера, Мэрри Поппинс, Бэтмена, Чудо-женщины, Железного трона из «Игры престолов».