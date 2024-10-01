В США казнили второго заключенного методом азотной гипоксии

Власти Алабамы подтвердили, что провели вторую казнь с использованием азотной гипоксии, сообщает chicago24online.com. Она состоялась в исправительном учреждении Atmore. А казненным стал 59-летний Алан Юджин Миллер, которого осудили в 1999 году за тройное убийство.

Издание пишет, что данный случай привлёк внимание общественности и правозащитников. Дело в том, что метод казни многие считают спорным и он вызывает множество дебатов и противоречий среди экспертов.

Метод казни с использованием азотной гипоксии применяется в США недавно. Его суть - в замене кислорода вдыхаемым азотом, что вызывает постепенное удушение. Человек в течение нескольких минут теряет сознание, и якобы это делает его более «гуманным» по сравнению со смертельными инъекциями или электрическим стулом.

Но это не всегда срабатывает. Миллер, по данным Associated Press, был в сознании несколько минут после начала процедуры. Журналисты видели, что его тело стало дрожать, он несколько раз сделал судорожные глотательные движения. У правозащитников и наблюдателей это вызвало серьёзные опасения, что происходящее напоминает пытку.

Издание уточняет, что Миллер стал вторым американцем, казнённым с помощью азотной гипоксии. Первым в этом году таким образом лишили жизни другого преступника - Кеннета Смита.