В Беларуси начинаются продажи обновленного Oting Паладина, но под другой маркой

Продажи обновленного Oting Паладин стартуют в Беларуси. Как сообщает Мотор.ру, на российском рынке рамный внедорожник Oting Паладин продается с весны этого года. Он построен на платформе Nissan Terra и имеет бензиновый двигатель Mitsubishi.

А в Беларуси автомобиль будет продаваться под именем Dongfeng Paladin New. По названию можно догадаться, что это обновленный вариант Паладина.

Одновременно с белорусской премьерой Dongfeng Paladin пройдет и первая официальная презентация новой экспортной модификации, сообщает "Китайский квартал". Новинка отличается от внедорожника, который продается в РФ, иным оформлением передка с более крупной радиаторной решеткой. А также - другим рисунком и модернизированной оптикой.

"Паладин слегка "подрос" в габаритах из-за новых бамперов, но дорожный просвет остался прежним и составляет 215 миллиметров", - уточняет издание.

В салоне на передней панели обновленного Паладина установили вертикально ориентированный планшет мультимедийной системы (диагональю 12 дюймов). Сам интерьер выглядит ярче за счет декоративных вставок темно-золотистого цвета.

Под капотом внедорожника - турбомотор Mitsubishi 4K3 объемом 2,0 литра, он развивает 218 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Пару ему составляет восьмидиапазонный автомат ZF. У Паладина также рамная конструкция и жестко подключаемый полный привод - с понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов.

Импортером Dongfeng в Беларусь с китайского завода Zhengzhou Nissan выступает компания «Автопромсервис». На автомобили дается гарантия три года или 100 тысяч километров пробега. Цены пока не объявлены.