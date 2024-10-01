В Беларуси намереваются вернуться к УПК и учить школьников вождению с категорией С

14:00 2024-10-01

Такую практику прежде всего внедрят на селе, потом планируется охватить и районные школы.

В белорусские школы планируется возвратить трудовую подготовку и учить школьников на водителей категории С, сообщает СТВ со ссылкой на председателя центрального совета ДОСААФ Андрея Некрашевича.

По его словам, в 2024 году ДОСААФ, Минобороны и Министерство образования заключили совместное соглашение, позволившее «весьма плотно работать и с образовательными учреждениями».

«Наша мечта заключается в том, чтобы вернуться к доброй практике - вернуть в наши школы так называемое УПК, где внедрять в рамках трудового воспитания обучение в первую очередь водителей категории С. В них наиболее заинтересованы силовые структуры», — пояснил Некрашевич.

Такую практику прежде всего внедрят на селе, потом планируется охватить районные школы. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
14:24

Инга Райтова

Ученый съел за месяц 720 яиц с целью доказать, что они не повышают холестерин

Ученый съел за месяц 720 яиц с целью доказать, что они не повышают холестерин

Итоги эксперимента показали, что холестерин не только не вырос, но даже упал на 18 процентов.
Инга Райтова
14:14

Инга Райтова

Таксист из Омска построил дом на колесах и поехал в путешествие на Алтай

Таксист из Омска построил дом на колесах и поехал в путешествие на Алтай

Сибирский путешественник реализовал свою мечту и теперь может ездить по дорогам России с комфортом.
Инга Райтова
13:29

Инга Райтова

В Беларуси начинаются продажи обновленного Oting Паладина, но под другой маркой

В Беларуси начинаются продажи обновленного Oting Паладина, но под другой маркой

На отечественном рынке эту модель будут продавать под именем Dongfeng Paladin New.
Инга Райтова
12:54

Инга Райтова

Какие странные фобии мучили Маяковского и Булгакова

Какие странные фобии мучили Маяковского и Булгакова

Поэт революции страшно боялся грязи, а автор «Мастера и Маргариты» боялся засыпать, потому что ночью ему часто снились кошмары.
Инга Райтова
12:45

Инга Райтова

В США казнили второго заключенного методом азотной гипоксии

В США казнили второго заключенного методом азотной гипоксии

Общественность, правозащитники и некоторые эксперты считают такой метод казни спорным и негуманным.
Инга Райтова
12:30

Инга Райтова

Шри-Ланка с 1 октября отменила визы для белорусов и граждан 34 других стран

Шри-Ланка с 1 октября отменила визы для белорусов и граждан 34 других стран

Безвиз будет действовать в том числе для жителей России, Британии, Германии, Нидерландов, Испании, Дании, Польши, Бельгии, Индии, Китая.