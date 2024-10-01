В Беларуси намереваются вернуться к УПК и учить школьников вождению с категорией С

В белорусские школы планируется возвратить трудовую подготовку и учить школьников на водителей категории С, сообщает СТВ со ссылкой на председателя центрального совета ДОСААФ Андрея Некрашевича.

По его словам, в 2024 году ДОСААФ, Минобороны и Министерство образования заключили совместное соглашение, позволившее «весьма плотно работать и с образовательными учреждениями».

«Наша мечта заключается в том, чтобы вернуться к доброй практике - вернуть в наши школы так называемое УПК, где внедрять в рамках трудового воспитания обучение в первую очередь водителей категории С. В них наиболее заинтересованы силовые структуры», — пояснил Некрашевич.

Такую практику прежде всего внедрят на селе, потом планируется охватить районные школы.