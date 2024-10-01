Ученый съел за месяц 720 яиц с целью доказать, что они не повышают холестерин

Докторант Гарвардского университета Ник Норвиц на своем примере решил провести необычный эксперимент.

Молодой ученый надумал проверить теорию, утверждающую, будто при употреблении куриных яиц сверх рекомендуемой нормы повышается холестерин.

Как уточняет u-f.ru, эксперимент исследователя длился целый месяц. За это время он съел 720 яиц. Это значит, что в сутки в среднем употреблял по 20 яиц. Гастрономических сложностей при этом ученый не испытал, потому что этот продукт любит.

После употребления яиц в течение 2 недель Ник добавил в рацион по 60 граммов углеводов. По завершении эксперимента выяснилось: уровень ЛПНП в его крови упал на 18 процентов. Это стало наглядным примером о том, что теория о вреде яиц несостоятельна.