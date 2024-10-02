Mitsubishi презентовал обновленный Outlander

17:59 2024-10-02
Mitsubishi презентовал обновленный Outlander

В обновленной модели увеличен запас хода и на электротяге, и в смешанном цикле, заметно изменен и салон автомобиля.

Компания Mitsubishi презентовала обновленный кроссовер Outlander PHEV для еврорынка, сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу японской марки.

Согласно опубликованным фото, новый Outlander не очень отличается от предыдущей версии. Модель, как заявил производитель, сохранила «высоко оцененные черты в экстерьере», немного обновив переднюю оптику. Кроссовер, кроме того, получил новые колесные диски диаметром 20 дюймов.

Основные изменения - в технической части и оформлении салона. В обновленном Outlander PHEV увеличен запас хода - как на электротяге, так и в смешанном цикле. Увеличение запаса хода на электротяге достигнуто из-за замены батареи.

В основе Mitsubishi Outlander PHEV - модульная платформа CMF-C/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В движение кроссовер приводят 2 электромотора - по одному на каждой из осей. Фронтальный двигатель развивает 116 л.с. и 195 Нм крутящего момента, отдача агрегата на задних колесах - 136 л.с. и 195 Нм.

Заявленный расход горючего - 6,2 л на 100 км пробега по стандарту WLTP.

Салон отделан в том числе полуанилиновой кожей, медиасистема получила 12,3-дюймовый дисплей (ранее были 9 дюймов максимум). Компания в содружестве с Yamaha также разработала для Outlander новую премиальную акустику.

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