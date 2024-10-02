Алла Пугачева после ракетной атаки по Израилю решила уехать в Америку

Израиль 1 октября 2024 года подвергся ракетной атаке со стороны Ирана в ответ на начатую этой страной военную операцию в Ливане. Местные жители были вынуждены спешно прятаться в укрытиях и бомбоубежищах, напоминает Леди Mail.

Проживающая в Израиле Алла Пугачева на фоне нестабильной политической обстановки решила покинуть страну с мужем и детьми.

По данным издания, признанный в РФ иноагентом муж певицы Максим Галкин уже вычеркнул из гастрольного тура израильские города.

Звездная семья сначала улетит в Европу, а оттуда отправится в США. К слову, в октябре 2024-го у Галкина здесь запланированы концерты.