Алла Пугачева после ракетной атаки по Израилю решила уехать в Америку

18:06 2024-10-02
Алла Пугачева после ракетной атаки по Израилю решила уехать в Америку

Муж певицы, юморист Максим Галкин, уже вычеркнул из гастрольного тура израильские города.

Израиль 1 октября 2024 года подвергся ракетной атаке со стороны Ирана в ответ на начатую этой страной военную операцию в Ливане. Местные жители были вынуждены спешно прятаться в укрытиях и бомбоубежищах, напоминает Леди Mail.

Проживающая в Израиле Алла Пугачева на фоне нестабильной политической обстановки решила покинуть страну с мужем и детьми. 

По данным издания, признанный в РФ иноагентом муж певицы Максим Галкин уже вычеркнул из гастрольного тура израильские города.

Звездная семья сначала улетит в Европу, а оттуда отправится в США. К слову, в октябре 2024-го у Галкина здесь запланированы концерты.

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