Дайвер сумел отбиться от рифовой акулы благодаря 10-сантиметровому ножу

20-летний любитель дайвинга Ангус Кокотт совершал морскую прогулку вокруг островов Гамбье, которые расположены во Французской Полинезии, когда на него напала 2,5-метровая акула.

Парень быстро сориентировался, закрыл одной рукой голову и шею, а другой достал нож и держать с 10-сантиметровым лезвием, сообщает журнал "Вокруг света".

Акула успела впиться в руку Ангусу, а он вонзил нож ей в жабры. Хищница после этого отпустила молодого человека.

«Когда она меня отпустила, я не мог ничего видеть, кроме огромной лужи крови вокруг. Из моей руки буквально хлестала кровь, и она была похожа на оторванную голень», - вспоминает этот момент Кокотт.

Парень боялся, что потеряет руку. Выбравшись на берег, он быстро сориентировался и при помощи сделал импровизированный жгут, чтобы остановить кровотечение. Друг помог ему добраться до ближайшего города, откуда Ангус был доставлен в больницу на военном самолете.