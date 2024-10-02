Дайвер сумел отбиться от рифовой акулы благодаря 10-сантиметровому ножу

20-летний любитель дайвинга Ангус Кокотт совершал морскую прогулку вокруг островов Гамбье, которые расположены во Французской Полинезии, когда на него напала 2,5-метровая акула.
Парень быстро сориентировался, закрыл одной рукой голову и шею, а другой достал нож и держать с 10-сантиметровым лезвием, сообщает журнал "Вокруг света".
Акула успела впиться в руку Ангусу, а он вонзил нож ей в жабры. Хищница после этого отпустила молодого человека.
«Когда она меня отпустила, я не мог ничего видеть, кроме огромной лужи крови вокруг. Из моей руки буквально хлестала кровь, и она была похожа на оторванную голень», - вспоминает этот момент Кокотт.
Парень боялся, что потеряет руку. Выбравшись на берег, он быстро сориентировался и при помощи сделал импровизированный жгут, чтобы остановить кровотечение. Друг помог ему добраться до ближайшего города, откуда Ангус был доставлен в больницу на военном самолете.
Врачи за шесть часов сложной операции буквально заново собрали руку пострадавшего. Ему пересадили кожу с левого бедра и нервы - с задней части пятки. Хирурги также достали из травмированной руки несколько целых зубов акулы и их фрагментов.
Парень подумывает сделать себе из этих трофеев украшение на память о дне, когда был в шаге от смерти.
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