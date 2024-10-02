Ирландский фермер откопал 22-килограммовый кусок древнего масла, и оно оказалось съедобным

Житель Ирландии совершенно случайно откопал кусок древнего съедобного масла на своей ферме, пишет The Irish News.

Майкл Бойл нанял работника для прокладки канализационной трубы на участке. И тот, капая траншею экскаватором, наткнулся на странную плиту. Бойл почувствовал, что она пахнет сыром и понял, что это - так называемое «болотное масло».

Взвешивание показало, что кусок тянет на 22 килограмма.

«На вкус продукт действительно, как несоленое сливочное масло», — рассказала археолог Пола Харви. Она не побоялась отведать кусочек необычного продукта. И заявила, что данный брикет один из самых крупных из тех, что обнаружили в Ирландии.

«Болотным маслом» называется масло из молочных продуктов и жира, которое ранее консервировали в холодных торфяных болотах. Такой способ хранения продукта был еще в IX веке до нашей эры. Его практиковали жители Шотландии и Ирландии вплоть до XIX века.