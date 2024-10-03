Американец ради свадьбы дочери прошел 50 километров, преодолевая образовавшиеся после урагана завалы

Житель США ради свадьбы дочери в течение пяти часов добирался к месту церемонии через завалы, оставшиеся после мощного урагана «Хелен», сообщает Daily Mail.

Дэвид Джонс из Южной Каролины должен был добраться в город Джонсон-Сити в штат Теннесси, где его дочь Элизабет выходила замуж. Но над регионом пронесся ураган, потому движение по многим трассам прекратилось из-за серьезных завалов.

Часть пути Джонс сумел преодолеть на автомобиле. Но примерно в 2 часа ночи в день свадьбы мужчину остановили полицейские и сказали: дальше проехать невозможно. При этом до цели оставалось около 50 километров.

И американец, увлекающийся бегом и ходьбой на марафонские дистанции, надел кроссовки и пошел в Джонсон-Сити пешком. В темноте мужчине пришлось пробираться через горы мусора и идти по колено в воде.

И в итоге он смог добраться до города и повести свою дочь под венец.

Тропический циклон «Хелен» над южной частью США пронесся в конце сентября. Жертвами стихии стали около 200 человек. Около 700 американцев числятся пропавшими без вести.