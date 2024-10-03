Уролог Индароков перечислил признаки нехватки тестостерона у мужчин

21:45 2024-10-03
Уролог Индароков перечислил признаки нехватки тестостерона у мужчин

В этом списке снижение полового влечения, негативный психоэмоциональный фон, усталость, а также проблемы со сном и излишним весом.

Тестостерон -это основной мужской половой гормон. Он поддерживает гармоничное состояние обмена веществ, влияет на поведение человека, процессы мышления, состояние иммунной и сердечно-сосудистой систем, сексуальную активность, жизненный тонус.

Норма тестостерона у мужчин от 16 до 50 лет - 5,13 — 30,43 нмоль/л. С возрастом уровень гормона падает. снижается. Врач-уролог и андролог Тембулат Индароков назвал «Спорт-Экспресс» признаки дефицита тестостерона.

Это, по его словам, - снижение полового влечения, негативный психоэмоциональный фон, усталость. Специалист также добавил, что, кроме этого, у мужчин наблюдаются проблемы со сном и излишним весом.

«При наличии таких факторов не стоит затягивать визит к урологу-андрологу, потому что проблемы с тестостероном и (как следствие) отсутствие половой жизни ведут к иным проблемам со здоровьем, в том числе -сокращению продолжительности жизни», — предупредил Индароков.

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