В Польше появилась наночасовня, где обязанности священника исполняет нейросеть

16:21 2024-10-04
В Польше появилась наночасовня, где обязанности священника исполняет нейросеть

Цифровой падре обучен отвечать на специальные вопросы, связанные с приходом и религией.

В польской Познани открылась первая наночасовня, где вместо священника с прихожанами общается искусственный интеллект Chat-GPT, сообщает Могилевонлайн. 

«Мы заметили: многие хотят прийти в часовню помолиться утром, перед работой. А некоторым удобнее попасть туда после 9 вечера. И теперь это будет возможно», - заявил приходской священник Радослав Раковский.

Для того, чтобы попасть в часовню в любое время суток, прихожанам нужно скачать мобильное приложение. Верующие в наночасовне могут попросить совета у обученного искусственного интеллекта. К слову, пространство в часовне предназначено не только для молитвы, но также для встреч, бесед или даже работы.

На территории мини-храма есть wi-fi, кофемашина и туалет.

С ИИ-ксендзом можно побеседовать на любую тему, но цифровой падре обучен отвечать на специальные вопросы, связанные с приходом и религией.

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