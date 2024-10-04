Volkswagen из-за проблем с тормозами отзывает 1,5 тысячи Atlas

Ряд автомобилей Atlas 2024-го года отзывает Volkswagen из-за проблем с тормозной системой, сообщает 32cars.ru. Как оказалось, в некоторых моделях неправильно был собран главный тормозной цилиндр из-за некорректной установки удерживающей пружины вторичного поршня.

Данный компонент оказался короче, нежели необходимо, и это может привести к тому, что в исходное положение поршень не вернется и заблокирует порт для тормозной жидкости. В итоге может снизиться эффективность торможения, причем - без предупреждений для водителя.

Проблему обнаружили на заводе Volkswagen в Чаттануге (штат Теннесси, США) во время заполнения автомобиля тормозной жидкостью.

Под отзыв в целом попали 555 экземпляров модели Atlas Cross Sport, а также 912 семейных версий Atlas, которые были выпущены в период с августа по сентябрь 2024-го года.

Volkswagen уже принял меры, чтобы устранить проблемы: на авто бесплатно заменят главный тормозной цилиндр. Виновник ошибки - поставщик TRW/ZF, который, как пишет издание, уже усилил на своем производстве контроль качества.