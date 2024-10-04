В США судят американку за любовь к бездомным животным

17:21 2024-10-04
В США судят американку за любовь к бездомным животным

Женщина приютила в своем доме 37 кошек и собак, но они содержались не в лучших условиях.

Судить женщину, которая пыталась спасти бездомных животных, будут в городе Понтиак штата Мичиган. В ее доме были найдены 29 собак и 8 кошек, а само жилье, по словам ветеринаров, находилось в состоянии хаоса и запустения.

Как сообщает журнал "Вокруг света", на созданный 47-летней Кармен Скули "приют" власти обратили внимание после ее постов в соцсетях, где американка пыталась пристроить питомцев. Но вместо новых хозяев к Кармен пришли следователи и ветеринары.

Обнаруженных у нее в доме 37 животных изъяли и передали другому приюту. Собаки и кошки, по словам сотрудников полиции, были напуганы и нуждались в уходе.

«Там грязно и отвратительно. У животных много блох, они воняют», — сказал управляющий приютом для животных округа Окленд Боб Гетт.

При этом большинство животных находятся в удовлетворительном состоянии - кроме одной кошки, которую, возможно, придется усыпить.

Кармен Скули объяснила: она просто пыталась найти животным новый дом. По ее словам, городские власти изначально указали ей на нарушение кодекса, но о более серьезных обвинениях речи не шло.

Сейчас женщине предъявлено сразу три обвинения, в том числе - за «жестокое обращение с животными». Дело передано в суд.

Инга Райтова
16:31

Инга Райтова

Volkswagen из-за проблем с тормозами отзывает 1,5 тысячи Atlas

Volkswagen из-за проблем с тормозами отзывает 1,5 тысячи Atlas

Компания уже приняла меры, чтобы устранить проблемы: на автомобилях бесплатно заменят главный тормозной цилиндр.
Инга Райтова
16:21

Инга Райтова

В Польше появилась наночасовня, где обязанности священника исполняет нейросеть

В Польше появилась наночасовня, где обязанности священника исполняет нейросеть

Цифровой падре обучен отвечать на специальные вопросы, связанные с приходом и религией.
Инга Райтова
21:45

Инга Райтова

Уролог Индароков перечислил признаки нехватки тестостерона у мужчин

Уролог Индароков перечислил признаки нехватки тестостерона у мужчин

В этом списке снижение полового влечения, негативный психоэмоциональный фон, усталость, а также проблемы со сном и излишним весом.
Инга Райтова
21:35

Инга Райтова

Американец ради свадьбы дочери прошел 50 километров, преодолевая образовавшиеся после урагана завалы

Американец ради свадьбы дочери прошел 50 километров, преодолевая образовавшиеся после урагана завалы

Из-за стихии часть трассы оказалась негодна к езде на автомобиле, и мужчина решил оставшийся путь пройти пешком.
Инга Райтова
21:13

Инга Райтова

Землю скоро накроет мощная магнитная буря

Землю скоро накроет мощная магнитная буря

Ученые уточнили, что она будет иметь две фазы: первая придется на 4 октября, а вторая ожидается на следующий день.
Инга Райтова
19:38

Инга Райтова

ВОЗ поставила знак равенства между зависимостью от смартфонов и курением

ВОЗ поставила знак равенства между зависимостью от смартфонов и курением

Всемирная организация здравоохранения призывает по аналогии с табаком ограничить использование смартфонов.