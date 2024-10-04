В США судят американку за любовь к бездомным животным

Судить женщину, которая пыталась спасти бездомных животных, будут в городе Понтиак штата Мичиган. В ее доме были найдены 29 собак и 8 кошек, а само жилье, по словам ветеринаров, находилось в состоянии хаоса и запустения.

Как сообщает журнал "Вокруг света", на созданный 47-летней Кармен Скули "приют" власти обратили внимание после ее постов в соцсетях, где американка пыталась пристроить питомцев. Но вместо новых хозяев к Кармен пришли следователи и ветеринары.

Обнаруженных у нее в доме 37 животных изъяли и передали другому приюту. Собаки и кошки, по словам сотрудников полиции, были напуганы и нуждались в уходе.

«Там грязно и отвратительно. У животных много блох, они воняют», — сказал управляющий приютом для животных округа Окленд Боб Гетт.

При этом большинство животных находятся в удовлетворительном состоянии - кроме одной кошки, которую, возможно, придется усыпить.

Кармен Скули объяснила: она просто пыталась найти животным новый дом. По ее словам, городские власти изначально указали ей на нарушение кодекса, но о более серьезных обвинениях речи не шло.

Сейчас женщине предъявлено сразу три обвинения, в том числе - за «жестокое обращение с животными». Дело передано в суд.