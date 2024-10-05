Универсал Lada Iskra засняли на фото почти без камуфляжа

18:35 2024-10-05
Универсал Lada Iskra засняли на фото почти без камуфляжа

Ожидается, что в продаже этот автомобиль появится одновременно с обычными Lada Iskra, то есть в начале 2025 года.

В Тольятти фотошпионы засняли универсал Lada Iskra почти без камуфляжа. На опубликованном ими фото маскировочная пленка покрывает лишь заднюю часть автомобиля и его передние крылья, а двери и крыша машины не скрыты под пленкой, пишет ufocar.ru.

У автомобиля - белый цвет кузова, однако ручки при этом из черного неокрашенного пластика. По всей вероятности, на серийных машинах все будет в едином цвете.

Фирменные легкосплавные диски автомобиля "обуты" в шины марки Perelli. А под капотом Lada Iskra - 16-клапанный двигатели ВАЗ-21129 мощностью 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента. Вариатор компании WLY от восточных партнеров работает в паре с двигателем.

В будущем аналогичная связка появится и на моделях Lada Vesta. Кроме обычного универсала также будет и его кроссовая версия.

"Кросс-универсал Lada Iskra будет самым дорогим в семействе. Ожидается, что в продаже он появится одновременно с обычными Lada Iskra, то есть в начале 2025 года", - пишет издание.

Lada Iskra была презентована в этом году в рамках ПМЭФ-2024. Общественности машину представил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Новая модель будет существовать в трех вариантах кузова: седан, универсал, кросс-универсал. Машина в модельной линейке АвтоВАЗа займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
18:47

Инга Райтова

Ученые обнаружили в Египте уникальную гробницу дочери одного из древних правителей

Ученые обнаружили в Египте уникальную гробницу дочери одного из древних правителей

4000-летнее захоронение знатной египтянки было сразу в двух саркофагах, помещенных один в другой.
Инга Райтова
18:20

Инга Райтова

90-летний американский дальнобойщик попал в Книгу рекордов Гиннесса

90-летний американский дальнобойщик попал в Книгу рекордов Гиннесса

За рулем грузовика он провел свыше 60 лет своей жизни и проехал за это время по территории США не один миллион километров.
Инга Райтова
17:21

Инга Райтова

В США судят американку за любовь к бездомным животным

В США судят американку за любовь к бездомным животным

Женщина приютила в своем доме 37 кошек и собак, но они содержались не в лучших условиях.
Инга Райтова
16:31

Инга Райтова

Volkswagen из-за проблем с тормозами отзывает 1,5 тысячи Atlas

Volkswagen из-за проблем с тормозами отзывает 1,5 тысячи Atlas

Компания уже приняла меры, чтобы устранить проблемы: на автомобилях бесплатно заменят главный тормозной цилиндр.
Инга Райтова
16:21

Инга Райтова

В Польше появилась наночасовня, где обязанности священника исполняет нейросеть

В Польше появилась наночасовня, где обязанности священника исполняет нейросеть

Цифровой падре обучен отвечать на специальные вопросы, связанные с приходом и религией.
Инга Райтова
21:45

Инга Райтова

Уролог Индароков перечислил признаки нехватки тестостерона у мужчин

Уролог Индароков перечислил признаки нехватки тестостерона у мужчин

В этом списке снижение полового влечения, негативный психоэмоциональный фон, усталость, а также проблемы со сном и излишним весом.