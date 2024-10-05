Универсал Lada Iskra засняли на фото почти без камуфляжа

В Тольятти фотошпионы засняли универсал Lada Iskra почти без камуфляжа. На опубликованном ими фото маскировочная пленка покрывает лишь заднюю часть автомобиля и его передние крылья, а двери и крыша машины не скрыты под пленкой, пишет ufocar.ru.

У автомобиля - белый цвет кузова, однако ручки при этом из черного неокрашенного пластика. По всей вероятности, на серийных машинах все будет в едином цвете.

Фирменные легкосплавные диски автомобиля "обуты" в шины марки Perelli. А под капотом Lada Iskra - 16-клапанный двигатели ВАЗ-21129 мощностью 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента. Вариатор компании WLY от восточных партнеров работает в паре с двигателем.

В будущем аналогичная связка появится и на моделях Lada Vesta. Кроме обычного универсала также будет и его кроссовая версия.

"Кросс-универсал Lada Iskra будет самым дорогим в семействе. Ожидается, что в продаже он появится одновременно с обычными Lada Iskra, то есть в начале 2025 года", - пишет издание.

Lada Iskra была презентована в этом году в рамках ПМЭФ-2024. Общественности машину представил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Новая модель будет существовать в трех вариантах кузова: седан, универсал, кросс-универсал. Машина в модельной линейке АвтоВАЗа займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta.