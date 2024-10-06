Популярную модель Mitsubishi признали смертельно опасной

Эксперты портала Carscoops сообщают, что в США возросли продажи самого опасного автомобиля Mitsubishi. Как уточняет ufocar.ru, речь идет о модели Mitsubishi Mirage.

В планах компании - убрать его с американского рынка, однако продажи машины лишь растут.

В третьем квартале 2024-го года продажи Mitsubishi Mirage в Америке возросли на 125 процентов. Если в 3-м квартале 2023-го года было продано 4 тысячи автомобилей, то сейчас продажи подскочили до 10,2 тысячи штук.

С начала 2024-го года их продажи выросли до 20 000 единиц, рост составил 114 процентов. Высокий спрос на Mitsubishi Mirage объясняют очень низкой стоимостью. Машина стоит 16 700 долларов.

В 2023-м году американским институтом дорожной безопасности Mitsubishi Mirage и Dodge Challenger были признаны самыми небезопасными автомобилями.