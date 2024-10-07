Новые технологии помогут избавиться от самовозгорания аккумуляторов электромобилей

19:51 2024-10-07
Новые технологии помогут избавиться от самовозгорания аккумуляторов электромобилей

Усиленный слой безопасности из специального материала способен блокировать поток электричества на самых ранних стадиях перегрева.

Материал Safety Reinforced Layer, который способен предотвратить тепловой разгон и возможное возгорание без изменения конструкции аккумуляторных ячеек, создала южнокорейская химическая компания LG Chem.

Как напоминает Аbw.by, возгорание батареи электромобиля относится к тем видам пожара, которые невероятно сложно потушить. Единственный способ его остановить - залить все большим количеством воды, чтобы остановить химическую реакцию.

LG Chem нашла простое решение угрозы неконтролируемых возгораний электромобилей. Это - своего рода тепловой предохранитель. Safety Reinforced Layer (усиленный слой безопасности) - композитный материал, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от температуры.

Он блокирует поток электричества на самых ранних стадиях перегрева. Учитывая, что его толщина всего 1/100 от толщины человеческого волоса, прослойку из этого материала можно поместить между анодом и катодом, не влияя при этом на конструкцию ячейки.

В случае возникновения неисправности в ячейке материал предотвратит или замедлит чрезмерный нагрев элементов конструкции, предотвратив короткое замыкание, которое и является причиной возгорания. К слову, чем выше температура, тем выше и электрическое сопротивление материала.

Испытания будут завершены до конца 2024 года, а промышленное применение этой технологии может начаться в 2025 году.

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