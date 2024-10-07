Новые технологии помогут избавиться от самовозгорания аккумуляторов электромобилей

Материал Safety Reinforced Layer, который способен предотвратить тепловой разгон и возможное возгорание без изменения конструкции аккумуляторных ячеек, создала южнокорейская химическая компания LG Chem.

Как напоминает Аbw.by, возгорание батареи электромобиля относится к тем видам пожара, которые невероятно сложно потушить. Единственный способ его остановить - залить все большим количеством воды, чтобы остановить химическую реакцию.

LG Chem нашла простое решение угрозы неконтролируемых возгораний электромобилей. Это - своего рода тепловой предохранитель. Safety Reinforced Layer (усиленный слой безопасности) - композитный материал, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от температуры.

Он блокирует поток электричества на самых ранних стадиях перегрева. Учитывая, что его толщина всего 1/100 от толщины человеческого волоса, прослойку из этого материала можно поместить между анодом и катодом, не влияя при этом на конструкцию ячейки.

В случае возникновения неисправности в ячейке материал предотвратит или замедлит чрезмерный нагрев элементов конструкции, предотвратив короткое замыкание, которое и является причиной возгорания. К слову, чем выше температура, тем выше и электрическое сопротивление материала.

Испытания будут завершены до конца 2024 года, а промышленное применение этой технологии может начаться в 2025 году.