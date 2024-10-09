Жительница Канады узнала об изменах своего покойного мужа и в отместку съела его прах

Вдова из Канады стала есть прах покойного мужа, узнав о его изменах, пишет New York Post.

Супруг писательницы Джессики Уэйт Шона умер в 2015 году во время своей командировки в США. Узнав трагическую новость, Уэйт воспользовалась айпадом мужа, чтобы связаться с больницей соседней страны и договориться о транспортировке тела в Канаду.

Но, вбив в строку поиска «Хьюстон», где скончался ее муж, она случайно узнала о старых поисковых запросах супруга. До отъезда тот искал в этом городе услуги эскорта.

Впоследствии Уайт узнала, что Шон регулярно встречался с проститутками и тратил на такие увлечения большие суммы. Муж также изменял ей с несколькими любовницами и часто врал, рассказывая о работе по вечерам.

Ложь супруга вызвала у Уэйт бесконтрольный гнев. Так как женщина не могла поговорить с супругом, она открыла в саду пакет с его прахом и стала смешивать с собачьими фекалиями.

Осознав, что она делает, Уэйт почувствовала вину и стыд. Тогда она съела несколько пригоршней праха.

Со временем женщина все-таки пришла в себя. Сейчас у Уэйт есть новый партнер, но она по-прежнему ощущает горечь предательства первого мужа. Чтобы справиться с этой травмой, женщина написала мемуары.