В Малайзии работник ресторана мыл посуду шваброй, жители города обратились в полицию

Жители города Липиса в Малайзии пришли в ужас, увидев в соцсетях видео, где работник местного ресторана моет посуду шваброй, сообщает Рамблер.

Судя по спокойным жестам, мужчина таким образом очищает большой котел не в первый раз. По всей вероятности, его не смущало то, что он одним и тем же инструментом чистит полы и посуду, в которой готовят еду.

Местные жители призвали полицейских разобраться в этой ситуации и установить, где именно работает этот человек. Как развивались события дальше, не сообщается.