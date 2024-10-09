В Малайзии работник ресторана мыл посуду шваброй, жители города обратились в полицию

18:21 2024-10-09
В Малайзии работник ресторана мыл посуду шваброй, жители города обратились в полицию

Судя по спокойным и размеренным жестам, которые некий очевидец снял на видео, мужчина таким образом очищает большой котел не в первый раз.

Жители города Липиса в Малайзии пришли в ужас, увидев в соцсетях видео, где работник местного ресторана моет посуду шваброй, сообщает Рамблер.

Судя по спокойным жестам, мужчина таким образом очищает большой котел не в первый раз. По всей вероятности, его не смущало то, что он одним и тем же инструментом чистит полы и посуду, в которой готовят еду.

Местные жители призвали полицейских разобраться в этой ситуации и установить, где именно работает этот человек. Как развивались события дальше, не сообщается.

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