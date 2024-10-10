В Европе хотят ввести для туристов цифровые паспорта

18:50 2024-10-10
В Европе хотят ввести для туристов цифровые паспорта

Эти меры предложены для того, чтобы ускорить пограничный контроль, а также обеспечить более безопасные поездки.

Европейская комиссия предлагает ввести для всех въезжающих и выезжающих в Шенгенскую зону туристов цифровые загранпаспорта. Это касается в том числе и граждан стран ЕС, сообщает Лента.ру.

Кроме того, планируется создание нового приложения для смартфонов, где будет храниться цифровое удостоверение личности.

Уточняется, что в систему загрузят информацию из обычных загранпаспортов, включая данные о чипе, но - не отпечатки пальцев.

Эти меры предложены для того, чтобы ускорить пограничный контроль, а также обеспечить более безопасные поездки.

 

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