В Европе хотят ввести для туристов цифровые паспорта

Европейская комиссия предлагает ввести для всех въезжающих и выезжающих в Шенгенскую зону туристов цифровые загранпаспорта. Это касается в том числе и граждан стран ЕС, сообщает Лента.ру.

Кроме того, планируется создание нового приложения для смартфонов, где будет храниться цифровое удостоверение личности.

Уточняется, что в систему загрузят информацию из обычных загранпаспортов, включая данные о чипе, но - не отпечатки пальцев.

Эти меры предложены для того, чтобы ускорить пограничный контроль, а также обеспечить более безопасные поездки.