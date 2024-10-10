После вспышек на Солнце к Земле идет крупное облако плазмы

Крупное облако плазмы идет к Земле после вспышек на солнце, оно вызовет сильнейшие магнитные бури. Как сообщает КП, об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

На ближайшие два дня ученые дали крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз. Причина в том, что недавняя вспышка уровня X1.8 на Солнце сопровождалась скоростным выбросом плазмы, который идет к Земле.

Богачев уточнил, что магнитная буря класса G5 может накрыть Землю вечером 10 октября.