В США разрешили строительство радиоактивных дорог

12:19 2024-10-12
В США разрешили строительство радиоактивных дорог

Производитель фосфатных и калийных удобрений, химическая компания Mosaic Fertilizer LLC хочет построить 3 участка трассы с фосфогипсовыми смесями.

Агентство по охране окружающей среды США предварительно дало согласие на использование для строительства дорог во Флориде фосфогипса, который содержит радиоактивный радий, сообщает Газета.ру.

«EPA дало предварительное одобрение проекту трассы с радиоактивными материалами», - отмечает издание со ссылкой на американские СМИ.

Производитель фосфатных и калийных удобрений, химическая компания Mosaic Fertilizer LLC, попросила агентство разрешить строительство трех 200-футовых (примерно по 61 м) участков трассы с фосфогипсовыми смесями.

EPA в ответ отметило: потенциальные риски для здоровья жителей Америки от радиации при строительстве мелкомасштабного пилотного проекта не более, чем при хранении фосфогипса в штабеле.

Фосфогипсом называются отходы, образующиеся в ходе производства удобрений. 

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