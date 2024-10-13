Уникальную «Волгу», специально созданную для КГБ, продают в Екатеринбурге на популярном сайте. Как сообщает КП, в автомобиле сохранился оригинальный мотор V8. Купить раритет можно за 5,5 миллионов российских рублей около 55 тысяч долларов).

"Автомобиль сделан из оpигинaльной «Волги 24-24». Пo документам - тaк жe. Абсолютно aутeнтична, отреставрирoвана. Пoслe pестaврации aвто нe экcплуaтировалось, то есть, пo сути, новое. Мотор родной", - написал продавец в объявлении.

Он также сообщил, что может доставить машину покупателю в любой регион России.

Как уточняет издание, данный автомобиль создан в период с 1968 по 1987 годы, он выпускался специально для КГБ.