Режиссер кинофильма «Я, робот» Алекс Пройас обвинил в плагиате Илона Маска

19:42 2024-10-14
Режиссер кинофильма «Я, робот» Алекс Пройас обвинил в плагиате Илона Маска

Сходство с эстетикой киноленты первыми заметили пользователи соцсетей, затем внимание на это обратил и сам австралийский режиссер.

Режиссер ленты "Я, Робот" Алекс Пройас обвинил бизнесмена Илона Маска в плагиате, сообщает Белта со ссылкой на Deadline.

Вопросы возникли к дизайну представленных основателем Tesla на минувшей презентации. Американский миллиардер представил андроиды Optimus, беспилотный транспорт - роботакси Tesla Cybercab, а также автобус Robovan.

Сходство с эстетикой киноленты первыми заметили пользователи соцсетей. Позже внимание на это обратил и сам австралийский режиссер фильма.

В сети X коллаж с техникой Tesla и кадрами из своей ленты, подписав под ними: "Илон, можешь мне вернуть мне мои проекты?".

Илон Маск, как сообщается, пост режиссера не прокомментировал.

Фильм «Я, робот» вышел в 2004-м году. В основе идеи ленты лежат «Три закона робототехники»: правила поведения для роботов, которые сформированы писателем Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод».

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