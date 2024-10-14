Поляка задержали в аэропорту за то, что тот сделал жене комплимент

20:01 2024-10-14
Поляка задержали в аэропорту за то, что тот сделал жене комплимент

В ходе досмотра он сказал супруге: «Ты - бомба!», после чего пассажира задержали и отправили на дополнительную проверку.

Житель Польше сделал жене комплимент в аэропорту и был задержан, сообщает издание TuWrocław.

40-летний мужчина прибыл в аэропорт города Вроцлава, чтобы полететь с супругой на отдых в испанскую Валенсию.

В ходе досмотра поляк оценил внешность супруги, сказав: «Ты - бомба!». Этого оказалось достаточно, чтобы пассажир был задержан и отправлен на дополнительную проверку.

Пограничники, как уточняет издание, подняли тревогу, которая оказалась ложной.

После уточнения обстоятельств мужчине выписали штраф и разрешили продолжить путешествие.

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