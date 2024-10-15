В Париже презентовали роскошные модели Hongqi

18:55 2024-10-15
В Париже презентовали роскошные модели Hongqi

В Париже представили роскошные модели бренда Hongqi. Автомобили сняли вживую

Компания Hongqi на автосалоне в Париже 2024-го года представила модельный ряд авто, адаптированных для европейского рынка. В числе новинок были презентованы роскошные седаны и внедорожники, демонстрирующие передовые технологии и смелый дизайн.

Флагманом линейки стал Hongqi Guoya, сообщает speedme.ru. Он впечатлил посетителей величественным внешним видом и роскошным интерьером. Статусность модели подчеркивают массивная решетка радиатора, а также передние фары с высокотехнологичной LED-подсветкой.

Внутри автомобиль также поражает сочетанием классической элегантности и ультрасовременных технологий.

Габаритная длина Guoya 5353 мм, ширина 1998 мм, высота 1511 мм, а колёсная база 3260 мм.

Технические характеристики Hongqi Guoya концерн FAW не опубликовал, но из электронной базы китайского Минпрома следует, что Guoya будет оснащаться гибридными силовыми установками на базе наддувных бензиновых двигателей собственной разработки. Характеристики гибридной надстройки еще не раскрыты.

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Другой яркой новинкой стал также электрический седан Hongqi EH7, который привлек внимание аэродинамическим силуэтом и передовыми технологиями. Модель оснащена электродвигателем высокой мощности и обещает впечатляющий запас хода.

Автомобиль вначале будет доступен в Германии, Люксембурге, Бельгии, Нидерландах и Швеции. Hongqi EH7, по предварительным данным, будет предлагаться в версиях с одним либо двумя двигателями мощностью 619 л.с.. Запас хода авто составит 700 километров.

Автомобиль будет также отличаться роскошной отделкой и оснащением, характерной для премиум-бренда FAW.

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