Житель Японии отрезал себе палец, чтобы получить страховку, но его арестовали

19:19 2024-10-15
Житель Японии отрезал себе палец, чтобы получить страховку, но его арестовали

Мужчина обратился за помощью в больницу, где заявил, будто стал жертвой несчастного случая.

58-летний Масахиро Ноучи из Японии отрезал себе палец, чтобы получить страховые выплаты, но в итоге был арестован за мошенничество, сообщает Газета.ру.

Мужчина обратился за помощью в больницу. Он утверждая, будто стал жертвой несчастного случая, и в результате ему оторвало один из пальцев.

В качестве страховки японцу выплатили около 300 долларов.

Однако потом расследование показало: Ноучи не просто подал ложные документы, но также, по данным властей, специально отрезал себе палец.

Кроме того, полицейские узнали: мужчина относится к якудза. В преступном сообществе есть практика юбицумэ, в которой участники банд отрезают себе части мизинцев - в знак искупления за проступки.

Когда все детали инцидента сложили воедино, пациента арестовали по подозрению в мошенничестве. В полиции заявили, что это первый случай обмана со страховкой, который связан с юбицумэ.

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