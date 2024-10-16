Зачем эксперты советуют водителям иметь в гараже теннисный мяч

Эксперты рассказали, зачем в гараже стоит иметь теннисный мяч. Как выяснилось, он помогает точно припарковать автомобиль, тем самым предотвратив возможность наезда на стену и повреждения бампера.

Как пишет speedme.ru, когда авто въезжает в гараж, подвешенный на веревке мяч касается лобового стекла либо капота в момент, когда машина находится на оптимальном расстоянии от стены.

Такое решение позволяет водителям избежать необходимости выходить из автомобиля для проверки положения, экономя время и сокращая вероятность повреждений.

Установка этого индикатора проста и особых навыков не требует. Нужны лишь веревка, теннисный мяч и закрепленный на потолке гаража крючок. Мяч надо подвесить так, чтобы касался автомобиля в нужной точке при парковке.

Если в гараже паркуются несколько автомобилей, можно для каждого из них подвесить по мячу, чтобы не ошибиться с расстоянием.

Хотя современные автомобили часто оснащены камерами и парктрониками, многие водители нередко доверяют простым и проверенным решениям - как тот же теннисный мяч.