Prada и Axiom Space создали модный скафандр для астронавтов

Итальянский дом моды Prada вместе с частной космической компанией Axiom Space представили свою совместную разработку - дизайн скафандра для миссии NASA Artemis 3 на Луну. Как уточняет Reuters, она запланирована на 2026 год.
Внешне скафандр не очень отличается от тех, что астронавты надевали в прошлом.
Это - громоздкий белый костюм, но теперь в него добавили красные акценты на рукавах и поясе, дополнили еще и серыми заплатками на коленях и локтях.
«Новый костюм для астронавтов был представлен в Милане на Международном астронавтическом конгрессе. Он призван объединить эстетику и высокоинженерную функциональность для работы в сложных лунных условиях», - отмечается в сообщении.
По данным агентства, эти скафандры способны выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны и самые низкие температуры в постоянно затененных регионах.
Устойчивость к температурам будет действовать минимум в течение 2 часов.
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