Prada и Axiom Space создали модный скафандр для астронавтов

Итальянский дом моды Prada вместе с частной космической компанией Axiom Space представили свою совместную разработку - дизайн скафандра для миссии NASA Artemis 3 на Луну. Как уточняет Reuters, она запланирована на 2026 год.

Внешне скафандр не очень отличается от тех, что астронавты надевали в прошлом.

Это - громоздкий белый костюм, но теперь в него добавили красные акценты на рукавах и поясе, дополнили еще и серыми заплатками на коленях и локтях.

«Новый костюм для астронавтов был представлен в Милане на Международном астронавтическом конгрессе. Он призван объединить эстетику и высокоинженерную функциональность для работы в сложных лунных условиях», - отмечается в сообщении.