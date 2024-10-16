Prada и Axiom Space создали модный скафандр для астронавтов

20:19 2024-10-16
Prada и Axiom Space создали модный скафандр для астронавтов

Он призван объединить эстетику и высокоинженерную функциональность для работы в сложных лунных условиях.

Итальянский дом моды Prada вместе с частной космической компанией Axiom Space представили свою совместную разработку - дизайн скафандра для миссии NASA  Artemis 3 на Луну. Как уточняет Reuters, она запланирована на 2026 год. 

Внешне скафандр не очень отличается от тех, что астронавты надевали в прошлом.

Это - громоздкий белый костюм, но теперь в него добавили красные акценты на рукавах и поясе, дополнили еще и серыми заплатками на коленях и локтях.

«Новый костюм для астронавтов был представлен в Милане на Международном астронавтическом конгрессе. Он призван объединить эстетику и высокоинженерную функциональность для работы в сложных лунных условиях», - отмечается в сообщении.

Изображение статьи

По данным агентства, эти скафандры способны выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны и самые низкие температуры в постоянно затененных регионах.

Устойчивость к температурам будет действовать минимум в течение 2 часов.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:35

Инга Райтова

Зачем эксперты советуют водителям иметь в гараже теннисный мяч

Зачем эксперты советуют водителям иметь в гараже теннисный мяч

Он помогает точно припарковать автомобиль, тем самым предотвратив возможность наезда на стену и повреждения бампера.
Инга Райтова
19:28

Инга Райтова

В Испании женщина скончалась после укуса домашнего хомяка

В Испании женщина скончалась после укуса домашнего хомяка

Грызун укусил хозяйку за палец, она обратилась за медпомощью в больницу, но на крыльце клиники потеряла сознание.
Инга Райтова
19:19

Инга Райтова

Житель Японии отрезал себе палец, чтобы получить страховку, но его арестовали

Житель Японии отрезал себе палец, чтобы получить страховку, но его арестовали

Мужчина обратился за помощью в больницу, где заявил, будто стал жертвой несчастного случая.
Инга Райтова
19:11

Инга Райтова

Новый Ford Bronco выпущен в версии в стиле Baja Bronco из 70-х

Новый Ford Bronco выпущен в версии в стиле Baja Bronco из 70-х

Корни нынешней модели уходят в легендарные Baja Bronco Билла Строппа, блиставшие в американских ралли-рейдах полвека назад.
Инга Райтова
18:55

Инга Райтова

В Париже презентовали роскошные модели Hongqi

В Париже презентовали роскошные модели Hongqi

В Париже представили роскошные модели бренда Hongqi. Автомобили сняли вживую
Инга Райтова
20:17

Инга Райтова

Японские таксисты, чтобы привлечь пассажиров, притворяются ниндзя и телохранителями

Японские таксисты, чтобы привлечь пассажиров, притворяются ниндзя и телохранителями

Такие услуги оказывает фирма Sanwa Koutsu за дополнительную сумму примерно в 30 долларов.