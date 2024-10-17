К мужчине через десять лет вернулся украденный неизвестными семейный альбом

Журналисты в США вернули мужчине старый семейный альбом, который был украден со склада его матери еще 10 лет назад, сообщает Лента.ру со ссылкой на Alaska News Source.

Поиски владельца альбома начались с посещения комиссионки некой Кристин Отутоа. Она нашла там этот предмет и приобрела за четыре доллара. Женщина дома рассмотрела покупку и обнаружила, что в альбоме сохранились «бесценные воспоминания», в том числе - свадебные фото 1960-х годов.

Кристин не знала, специально ли владельцы решили избавиться от альбома, потому решила найти их.

Почти год Отутоа тщетно вела поиски, а потом обратилась в редакцию Alaska News Source. Сотрудники изучили альбом и обратили внимание на подпись к одной из фотографии. Там было имя, которое помогло журналистам выйти на владельца предмета, жителя Аляски Аллена Латуска.

Мужчина рассказал, что в последний раз он видел альбом на складе матери - до того, как его взломали и вынесли оттуда часть вещей.

Он поблагодарил Отутоа за то, что женщина не выбросила фотографии. «Они бесценны, я бы с радостью ей вернул четыре доллара», — признался Латуска.