В компании Meta уволили десятки сотрудников из-за злоупотребления талонами на питание

Компания Meta уволила более 20-ти сотрудников из офисов Лос-Анджелеса за злоупотребление талонами на питание, пишет АиФ.

Meta компенсировала сотрудникам ряда офисов затраты на доставку еды. В частности, ежедневные надбавки включают 20 долларов на завтрак, 25 долларов на обед и столько же на ужин.

Но потом выяснилось, что некоторые злоупотребляли системой. В числе уволенных – работница с зарплатой 400 тысяч долларов в год. Выданные купоны она использовала для покупки зубной пасты и чая.

Позже выяснилось, что некоторые использовали купоны для приобретения средства от прыщей. Увольнения затронули также подразделения Instagram и WhatsApp.

Те, кто нарушал правила изредка, получили выговор, но сохранили свои рабочие места.