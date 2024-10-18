Британка решила прыгнуть под поезд, но нежданно нашла себе мужа

19:31 2024-10-18
Британка решила прыгнуть под поезд, но нежданно нашла себе мужа

От этого шага ее остановил незнакомый машинист. Девушка спустя время решила его поблагодарить, и знакомство перешло в новую фазу.

Жительница Великобритании решила прыгнуть под поезд, но в итоге нашла любовь всей своей жизни и вышла замуж, пишет Daily Mirror.

Шарлотта Лам страдала от депрессии с подросткового возраста. У нее также диагностировали тревожное расстройство, пограничное расстройство личности.

Девушка в 2019 году ехала на поезде в клинику, где работала медсестрой. Лэм вышла на остановке и почувствовала импульсивное желание прыгнуть под поезд. Она кинулась на пути, но кто-то забил тревогу и прибывающий поезд остановился далеко от нее.

Из кабины вышел машинист и заговорил с ней. Через полчаса Лэм почувствовала себя лучше, и машинист передал ее медикам и полиции. Полностью придя в себя после этого эпизода, девушка решила отблагодарить незнакомца, который спас ей жизнь.

С помощью сотрудников станции и соцсетей Лэм отыскала того самого человека, его звали Дейв. Они стали общаться и вскоре влюбились друг в друга. Дейв в итоге стал мужем Лэм.

Сейчас пара ждет первенца. По словам Лэм, она испытывает трудности с ментальным здоровьем по-прежнему, но Дейв помогает ей справляться с тяжелыми периодами. А его любовь придает жене силы верить в будущее.

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