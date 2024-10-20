В Китае презентовали новый кроссовер Jaecoo

11:03 2024-10-20
В Китае презентовали новый кроссовер Jaecoo

Автомобиль имеет фирменную решетку радиатора, у него узкие светодиодные фары и широкий спойлер на двери багажника и парктроники.

Новый компактный кроссовер Jaecoo J5 презентовали в Китае, сообщает Газета.рус со ссылкой на «Китайские автомобили».

Автомобиль имеет фирменную решетку радиатора, у него узкие светодиодные фары и широкий спойлер на двери багажника и парктроники. Патрубки выхлопной системы у кроссовера спрятаны за бампер, а на двери багажника J5 - эмблема AWD, свидетельствующая, что у машины есть полный привод.

В салоне Jaecoo J5 размещен вертикальный экран, сиденья обтянуты экокожей. Салон вмещает 5 пассажиров.

Габариты Jaecoo J5 - 4380 х 1860 х 1650 мм (при колесной базе 2620 мм). Он немного меньше модификации Jaecoo J7. Емкость багажника - 480 л.

За движение Jaecoo J5 отвечает 1,6-литровый двигатель с отдачей 197 л.с. 

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