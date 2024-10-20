Ученые нашли новый способ борьбы с симптомами похмелья

12:06 2024-10-20
Ученые нашли новый способ борьбы с симптомами похмелья

Ключом к облегчению утренних симптомов похмелья могут стать регулярные физические упражнения.

Авторы недавнего исследования пришли к выводу, что ключом к облегчению утренних симптомов похмелья могут стать регулярные физические упражнения, сообщает журнал "Вокруг света".

В исследовании участвовали 1676 студентов бакалавриата. Каждый из них минимум раз в жизни переживал похмелье за последние три месяца. Респонденты не менее 30 минут в неделю занимались физической активностью.

Участники заполнили онлайн-анкету по оценке модели потребления алкоголя, уровень физической активности студентов, а также частоту и интенсивность их симптомов похмелья.

Результаты показали, что между физической активностью и симптомами похмелья есть связь. Более слабыми были симптомы у тех участников, которые занимаются физической активностью - например, бегом. Проще говоря, более интенсивные физические упражнения снижают тяжесть симптомов похмелья.

Физические упражнения высвобождают эндорфины - гормоны, которые служат естественным обезболивающим. Физические упражнения могут даже повысить базовый уровень эндорфинов. и потенциально привести во время похмелья к снижению боли и дискомфорта.

Регулярные физические упражнения, кроме того, связаны с хорошим режимом сна. Это, в свою очередь, помогает после алкоголя лучше выспаться, что тоже ускоряет восстановление после похмелья.

Тем не менее, исследование оставляет открытыми много вопросов. Неясно, например, в какой момент перед употреблением спиртного нужно потренироваться, чтобы облегчить в будущем симптомы похмелья.

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