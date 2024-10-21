Итальянская серфингистка погибла в Индонезии из-за удара рыбы-меч

16:44 2024-10-21
Итальянская серфингистка погибла в Индонезии из-за удара рыбы-меч

Рыба-меч выскочила из воды и ударила 36-летнюю Джулию Манфрини прямо в грудь, рана оказалась смертельной.

В Индонезии возле островов Ментавай погибла итальянская серфингистка из-за удара рыбы-меч, пишет Российская газета со ссылкой на La Repubblica.

В статье уточняется, что рыба-меч выскочила из воды и ударила 36-летнюю Джулию Манфрини прямо в грудь. Очевидцы оказали женщине экстренную помощь, ее доставили ее в больницу, однако спасти спортсменку не удалось.

По заключению медиков, рана грудной клетки оказалась несовместима с жизнью.

Манфрини была тренером по серфингу, горным лыжам, сноуборду. Спортсменка выигрывала Кубок Италии по сноуборду среди молодежи, однако из-за травмы прервала профессиональную карьеру.

Рыба-меч водится в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах. Это - крупная рыба, ее длина достигает 4,5 метра, она может плавать со скоростью около 100 км/ч.

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