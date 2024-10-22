Чикаго десять лет лидирует в списке «самых крысиных городов Америки»

Компания Orkin из США опубликовала новое исследование, в котором Чикаго в очередной раз признан "самым крысиным городом Америки". Это звание он удерживает десять лет подряд, пишет chicago24online.com.

По данным компании, благоприятные условия для крыс создают «инфраструктура и окружающая среда» города. Наполненные мусором переулки предоставляют множество мест для укрытия и становятся для грызунов идеальной средой.

Orkin напомнил о важности контроля за популяцией крыс, потому что те опасны не только для санитарного состояния Чикаго, но и для целостности зданий.

«Грызуны могут стать причиной многих структурных проблем для владельцев недвижимости», - подчеркнул энтомолог и менеджер по качеству Orkin National Accounts Джон Кейн. По его словам, грызуны проникают в трубы, перегрызают стены и повреждают проводку, тем самым увеличивая риски возникновения пожаров.

Второе и третье места в рейтинге "крысиных городов" сохранили Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Эти позиции они удерживают с 2017 года.