В Минтрансе рассказали, могут ли таксисты в Беларуси отказаться перевозить детей

Пассажиры часто задаются вопросом: можно ли садиться в такси с ребенком, если там нет детского кресла?
Пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси сообщает, что, согласно пункту 178 Правил дорожного движения, в автомобиле-такси допускается перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
Речь идет о бустерах, специальных подушках для сидения, дополнительных сиденьях.
То есть, если в такси нет таких детских удерживающих устройств, это не основание для отказа в перевозке пассажирам с детьми, подобные действия перевозчика или таксиста будут неправомерными.
Если же таксист все-таки отказал в перевозке пассажиров с детьми, можно с письменным заявлением обраться или к перевозчику, или в филиалы Транспортной инспекции по областям и Минску.
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