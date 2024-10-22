В Минтрансе рассказали, могут ли таксисты в Беларуси отказаться перевозить детей

Пассажиры часто задаются вопросом: можно ли садиться в такси с ребенком, если там нет детского кресла?

Пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси сообщает, что, согласно пункту 178 Правил дорожного движения, в автомобиле-такси допускается перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Речь идет о бустерах, специальных подушках для сидения, дополнительных сиденьях.

То есть, если в такси нет таких детских удерживающих устройств, это не основание для отказа в перевозке пассажирам с детьми, подобные действия перевозчика или таксиста будут неправомерными.

Если же таксист все-таки отказал в перевозке пассажиров с детьми, можно с письменным заявлением обраться или к перевозчику, или в филиалы Транспортной инспекции по областям и Минску.