Бизнес-леди из России оставила 9-летнего сына в аэропорту и вылетела на отдых в Таиланд

18:07 2024-10-23
Бизнес-леди из России оставила 9-летнего сына в аэропорту и вылетела на отдых в Таиланд

На пограничном посту вышла заминка с официальным разрешением отца на выезд ребенка за границу, и мать приняла решение лететь одна.

Громкий скандал разгорелся недавно в Новосибирске. Как сообщает Рамблер, женщина там оставила 9-летнего сына в аэропорту и полетела на отдых в Таиланд.

Бывший супруг женщины и отец ребенка Александр от произошедшего в шоке. По его словам, он с матерью сына находится в бракоразводном процессе. Экс-жена собиралась в отпуск улететь с сыном. Но вышла заминка с официальным разрешением отца на выезд ребенка за границу.

Он рассказал, что бывшая позвонила ему прямо с пограничного поста, попросив срочно предъявить бумаги о снятии запрета на выезд, но у мужчины на руках таких бумаг не оказалось. Тогда туристка заявила, что оставит сына в аэропорту и улетит на отдых.

Александр угрозам не поверил, но ему позвонили полицейские: женщина действительно отправилась в Таиланд, а мальчик остался ждать отца в отделении.

Мужчина отметил, что жена связана с сетевым маркетингом, и "в Таиланде у них - очередная сходка неких лидеров". Ей надо было туда лететь, и она приняла такое решение – бросить сына", - подытожил россиянин.

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