Грузовик DAF XF 480 после 3 лет испытаний назвали самым экономичным в Европе

Самый экономичный грузовик от европейских производителей определен спустя 3-летнего испытания и 400 тысяч километров пути, сообщает Аbw.by.

Как уточняет издание, масштабные полевые испытания были организованы журналом Fernfahrer и Transaktuell и онлайн-платформой eurotransport.de.

Начиная с июля 2021 года, организаторы проекта следили за расходами на эксплуатацию каждого из семи автомобилей, и в результате победителем стал DAF XF 480.

На выставке IAA в Ганновере в сентябре DAF представила ряд технологических решений, которые помогли сделать грузовики компании в среднем на 13 процентов более экономичными, чем XF 480.