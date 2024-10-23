Грузовик DAF XF 480 после 3 лет испытаний назвали самым экономичным в Европе

18:37 2024-10-23
Грузовик DAF XF 480 после 3 лет испытаний назвали самым экономичным в Европе

Чтобы выбрать победителя, организаторы проекта с 2021 года следили за расходами на эксплуатацию каждого из семи автомобилей, участвовавших в испытании.

Самый экономичный грузовик от европейских производителей определен спустя 3-летнего испытания и 400 тысяч километров пути, сообщает Аbw.by.

Как уточняет издание, масштабные полевые испытания были организованы журналом Fernfahrer и Transaktuell и онлайн-платформой eurotransport.de.

Начиная с июля 2021 года, организаторы проекта следили за расходами на эксплуатацию каждого из семи автомобилей, и в результате победителем стал DAF XF 480.

На выставке IAA в Ганновере в сентябре DAF представила ряд технологических решений, которые помогли сделать грузовики компании в среднем на 13 процентов более экономичными, чем XF 480.

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