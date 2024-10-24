В Минске завершается строительство двух оригинальных паркингов

Два многоуровневых паркинга строятся в Минске в жилом квартале улиц Ангарская – Магнитная.
Как сообщает Аbw.by, один из них будет сдан до конца года, второй немного позже.
Каждый из паркингов состоит из пяти уровней и рассчитан на 292 машиноместа открытого типа - с волнообразной кровлей.
По данным ГПО «Минскстрой», их особенность в том, что здесь будет применено вертикальное озеленение, которое эффектно разнообразит застройку жилого комплекса.
Для этого на отдельных участках фасадов гаражей-стоянок установят металлические сетки-каркасы, которые и станут опорой для вьющихся растений.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__