В Минске завершается строительство двух оригинальных паркингов

Два многоуровневых паркинга строятся в Минске в жилом квартале улиц Ангарская – Магнитная.

Как сообщает Аbw.by, один из них будет сдан до конца года, второй немного позже.

Каждый из паркингов состоит из пяти уровней и рассчитан на 292 машиноместа открытого типа - с волнообразной кровлей.

По данным ГПО «Минскстрой», их особенность в том, что здесь будет применено вертикальное озеленение, которое эффектно разнообразит застройку жилого комплекса.