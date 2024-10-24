В мире зафиксирован спад продаж новых автомобилей

Продажи новых автомобилей упали в мире в начале осени. Как пишет «Автостат» со ссылкой на данные GlobalData, в сентябре 2024-гоавтолюбители планеты купили 7 547 056 новых легковых авто. Это на 3,6 процента меньше, чем за такой же период прошлого года.

При этом лидерство по объему продаж в сентябре досталось Китаю с показателем в 2 287 735 машин. А США за этот же месяц продали только 1 180 352 автомобиля.

В сентябре спад продаж был зафиксирован на двух крупнейших мировых рынках. В Китае он составил минус 5,2 процента к сентябрю 2023-го, в США - минус 12 процентов.

В Западной Европе в этом месяце купили 1 175 156 автомобилей, что тоже меньше прошлогоднего - на 4,1 процента.

А вот в Восточной Европе, наоборот, продажи подросли на 10,2 процента (до 398 685 единиц). При этом рост происходит в основном благодаря продажам автомобилей в России: в сентябре они увеличились на 36,7 процента, до 150 879 штук.