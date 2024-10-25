Россиянам из-за мошенничества на таможне аннулируют электронные ПТС

16:50 2024-10-25
Россиянам из-за мошенничества на таможне аннулируют электронные ПТС

Такого рода схемы возникают в связи с отсутствием контроля на каждом этапе покупки автомобиля и его оформления.

Тысячам жителям России могут аннулировать электронные ПТС из-за новой мошеннической схемы при растаможке автомобилей.

Как пишет Газета.ру, многие водители, которые купили «серые» авто по схемам параллельного импорта, столкнулись уже с аннуляцией ЭПТС и требованием доплатить по новым ставкам утильсбор.

По мнению экспертов, подобные аферы чаще всего проворачивают недобросовестные игроки рынка, специализирующиеся на доставке машин на заказ.

С такой ситуацией столкнулся житель Москвы, который купил Kia Stinger 2020-го года за 4,7 миллиона рублей (около 47 тысяч долларов). Лифтбек мужчине доставили в сентябре нынешнего года из Казахстана - за месяц до повышения в России ставки утильсбора.

Покупатель поставил автомобиль на учет в ГИБДД, но потом узнал, что ему аннулировали ЭПТС. Как оказалось, при растаможки по автомобилю подали недостоверные данные, заявив двигатель меньшего объема. В итоге был неправильно рассчитан утильсбор.

По словам экспертов, занимающиеся оформлением электронного ПТС госорганы часто не проверяют подлинность свидетельства безопасности конструкции автомобиля, потому что априори считают, что автовладелец подает настоящие документы

Такого рода аферы проворачивают недобросовестные фирмы, которые занимаются привозом «серых» автомобилей, а также - таможенные брокеры. 

В Национальном союзе страховщиков России считают, что в РФ завезли тысячи автомобилей по мошенническим схемам. 

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