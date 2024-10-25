В Британии из-за уникальной ошибки монету в 1 фунт стерлингов продали за 1250 фунтов стерлингов

16:59 2024-10-25
В Британии из-за уникальной ошибки монету в 1 фунт стерлингов продали за 1250 фунтов стерлингов

Монета 2023-го года выпуска с профилем Карла III была отчеканена из латуни, а не из никеля, как другие.

Сотрудница почты в Британии обнаружила обыкновенную монету достоинством в один фунт стерлингов с редчайшей ошибкой, пишет The Sun.

62-летняя Диана Бат из графства Йоркшир комплектовала полученную с Королевского монетного двора мелочь в кассе и заметила, что одна из монет отличается. Монета 2023-го года выпуска с профилем Карла III оказалась желтой, тогда как остальные были серебристыми.

Бат обратилась к нумизматам. Те пояснили: уникальный фунт из партии отчеканен из латуни, а не из никеля, как другие. Специалисты сказали Диане, что она может выручить за монету на аукционе до 600 фунтов стерлингов.

Но попавшийся Бат фунт удалось продать дороже - за 1250 фунтов стерлингов.

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