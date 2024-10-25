Врачи в Новосибирске спасли 19-летнюю пациентку с 2 килограммами волос в желудке

Врачи Новосибирска достали из желудка 19-летней пациентки 2 килограмма волос, сообщает Газета.ру со ссылкой на региональный минздрав.

По данным министерства, девушка поступила в больницу с жалобами на рвоту: любая съеденная пища у нее выходила обратно. Состояние пациентки ухудшалось из-за истощения.

Врачи ее обследовали и обнаружили у россиянки в желудке ком волос, заполнил его полностью (он называется трихобезоар).

Как оказалось, новосибирка страдает синдромом Рапунцель. Девушка 3 года ела собственные волосы, пока те полностью не заполнили желудок.

Хирурги провели успешную операцию по извлечению трихобезоара. Волосяной ком завесил два килограмма и составлял в длину 35 сантиметров.

«Безоар — это прежде всего психологическая проблема. Если это необходимо, стоит обратиться к психологу», — рекомендовал один из врачей.