Врачи в Новосибирске спасли 19-летнюю пациентку с 2 килограммами волос в желудке

18:30 2024-10-25
Врачи в Новосибирске спасли 19-летнюю пациентку с 2 килограммами волос в желудке

Как оказалось, новосибирка страдает синдромом Рапунцель, она 3 года ела собственные волосы.

Врачи Новосибирска достали из желудка 19-летней пациентки 2 килограмма волос, сообщает Газета.ру со ссылкой на региональный минздрав.

По данным министерства, девушка поступила в больницу с жалобами на рвоту: любая съеденная пища у нее выходила обратно. Состояние пациентки ухудшалось из-за истощения.

Врачи ее обследовали и обнаружили у россиянки в желудке ком волос, заполнил его полностью (он называется трихобезоар).

Как оказалось, новосибирка страдает синдромом Рапунцель. Девушка 3 года ела собственные волосы, пока те полностью не заполнили желудок.

Хирурги провели успешную операцию по извлечению трихобезоара. Волосяной ком завесил два килограмма и составлял в длину 35 сантиметров.

«Безоар — это прежде всего психологическая проблема. Если это необходимо, стоит обратиться к психологу», — рекомендовал один из врачей.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
16:59

Инга Райтова

В Британии из-за уникальной ошибки монету в 1 фунт стерлингов продали за 1250 фунтов стерлингов

В Британии из-за уникальной ошибки монету в 1 фунт стерлингов продали за 1250 фунтов стерлингов

Монета 2023-го года выпуска с профилем Карла III была отчеканена из латуни, а не из никеля, как другие.
Инга Райтова
16:50

Инга Райтова

Россиянам из-за мошенничества на таможне аннулируют электронные ПТС

Россиянам из-за мошенничества на таможне аннулируют электронные ПТС

Такого рода схемы возникают в связи с отсутствием контроля на каждом этапе покупки автомобиля и его оформления.
Инга Райтова
18:35

Инга Райтова

В Австралии поймали необычную рыбу, которую считают предвестником природных катаклизмов

В Австралии поймали необычную рыбу, которую считают предвестником природных катаклизмов

Большую часть жизни сельдяные короли проводят на глубине свыше 900 метров и практически никогда не поднимаются наверх.
Инга Райтова
18:10

Инга Райтова

В мире зафиксирован спад продаж новых автомобилей

В мире зафиксирован спад продаж новых автомобилей

Объем глобальных продаж машин в сентябре 2024-го года превысил отметку в 7,5 миллиона единиц.
Инга Райтова
17:51

Инга Райтова

В Минске завершается строительство двух оригинальных паркингов

В Минске завершается строительство двух оригинальных паркингов

В них будет применено вертикальное озеленение, которое эффектно разнообразит застройку жилого комплекса.
Инга Райтова
18:37

Инга Райтова

Грузовик DAF XF 480 после 3 лет испытаний назвали самым экономичным в Европе

Грузовик DAF XF 480 после 3 лет испытаний назвали самым экономичным в Европе

Чтобы выбрать победителя, организаторы проекта с 2021 года следили за расходами на эксплуатацию каждого из семи автомобилей, участвовавших в испытании.